Altro scontento in casa Real. Odegaard reclama più spazio: il norvegese ha chiesto la cessione

Martin Odegaard ha chiesto di lasciare il Real Madrid in prestito fino al termine della stagione. Il centrocampista norvegese non sta trovando molto spazio nelle rotazioni di Zinedine Zidane: ha giocato fino ad oggi appena 367 minuti, una miseria considerando le aspettative e la volontà del Real di riportarlo a casa dopo le buone prestazioni con la maglia della Real Sociedad. Il tecnico francese però continua a preferire l'esperienza di Modric, quindi Odegaard ha annunciato al club la sua voglia di andar via per giocare di più. Lo riporta Marca.