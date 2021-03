Anche l'Olanda pronta a protestare contro il Qatar. De Ligt: "Domani vedrete il nostro gesto"

L'Olanda farà come la Norvegia. Lo ha annunciato in conferenza stampa Matthijs de Ligt. Il difensore fa riferimento al messaggio lanciato mercoledì sera dalla selezione scandinava, che è scesa in campo a Gibilterra con una maglia con una scritta che recitava: "Diritti umani - Dentro e fuori dal campo". Il riferimento è ai fatti che stanno avvenendo in Qatar nella preparazione del Mondiale dove, come emerso da un'inchiesta del Guardian oltre 6.500 lavoratori migranti sono morti da quando la macchina organizzatrice si è attivata, con la costruzione di stadi e infrastrutture. De Ligt ha dichiarato: "Penso che sia chiara la nostra opinione. Abbiamo parlato molto della difficile situazione in Qatar". Ancora non è stata svelata l'azione di protesta degli oranje: "Domani vedrete di cosa si tratterà" ha dichiarato il difensore alla vigilia della sfida contro la Lettonia.