Ufficiale Ancora affari tra i "fratelli" Lione e Botafogo: Jeffinho torna in Brasile in prestito

Un nuovo affare tra Lione e Botafogo, club entrambi di proprietà della Eagle Football Holdings di John Textor. Dopo i trasferimenti in Francia di Lucas Perri, portiere classe ‘97, e di Adryelson, difensore centrale classe ‘98, ecco che un giocatore fa il percorso inverso: si tratta di Jefferson Ruan Pereira dos Santos, in arte Jeffinho. Il 24enne trequartista, autore del gol decisivo nella sfida di Monaco, si trasferisce in prestito per un anno.

Ecco il comunicato della società brasiliana: "L'attaccante Jeffinho è tornato al Botafogo! La trattativa, frutto della collaborazione tra i club che formano l'Eagle Football Holdings, ha visto il ritorno del 24enne giocatore dall'Olympique Lyonnais fino alla fine del 2024.

Jeffinho ricomincerà la sua carriera al Glorioso il 7 gennaio, data del raduno del gruppo per la stagione 2024. L'attaccante vestirà nuovamente la maglia numero 47".