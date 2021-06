André Silva rinato in Bundes e protagonista del mercato: Arsenal già in trattativa con l'Eintracht

Tutti pazzi per André Silva. Come scrive questa mattina The Daily Express, anche l'Arsenal sarebbe ufficialmente entrato nella corsa per l'ex attaccante del Milan. Il portoghese, rinato a suon di gol e assist con la maglia dell'Eintracht Francoforte, ha un costo intorno ai 40 milioni di euro ed è stato richiesto direttamente da mister Arteta.

Per André Silva nell'ultima stagione si contano ben 29 gol e 10 assist in 34 presenze tra Bundesliga e coppe varie.