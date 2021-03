Andre Silva rinato in Bundesliga: solo Lewandowski, CR7 e Messi segnano più di lui

Una stagione esaltante, oltre le più rosee aspettative. Dopo le fatiche in maglia rossonera, André Silva sembra aver trovato la giusta dimensione con la maglia dell'Eintracht. L'attaccante portoghese ha già totalizzato ben 21 centri in campionato in questa stagione ed è uno dei 5 che hanno superato quota 20 nei top-5 campionati europei. Davanti a lui solo l'inarrivabile Robert Lewandowski (già arrivato a 35 gol), Cristiano Ronaldo e Lionel Messi (appaiati a 23), mentre il fenomeno Haaland ha messo a segno le stesse reti. Mbappé è invece "solo" a 20.

20 - André Silva is only one of five players to have scored more than 20 goals in the Top 5 European leagues this season. Wow. pic.twitter.com/o1fwBsUJKd

— OptaJoao (@OptaJoao) March 22, 2021