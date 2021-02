Anversa-Rangers, Gerrard: "Entusiasti per questa sfida. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi"

Il tecnico del Glasgow Rangers Steven Gerrard ha parlato in conferenza stampa alla viglia della trasferta in Belgio contro l’Anversa in Europa League: “Si tratta di un avversario che rispettiamo, che sta facendo molto bene in campionato e ha ottenuto risultati davvero impressionanti. I miei ragazzi sono entusiasti di questa sfida, vogliono fare una buona prova in Belgio e rendere orgogliosi i nostri tifosi. Vogliamo un risultato positivo per preparare al meglio il ritorno a Ibrox. Morelos e Roofe sono di nuovo disponibili e questo aumenta la potenza di fuoco del nostro attaccante e io non vedo l’ora di riaverli a disposizione per questa sfida. - continua Gerrard – Covid? Cinque nostri giocatori hanno violato il regolamento sanitario e siamo tutti davvero delusi da loro, ma affronteremo questa questione all’interno della società, ci sarà una multa per loro e poi parleremo con le autorità competenti per trovare una soluzione. Ma questo non deve influenzare il gruppo e tutti noi stiamo concentrandoci sul preparare al meglio la partita contro l’Anversa senza farci distrarre da altre questioni”.