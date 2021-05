Argentina, Copa de la Liga Profesional: il Boca vince il Superclasico ai rigori e va in semfiinale

vedi letture

Il Boca Juniors accede alle semifinali della Copa de la Liga Profesional argentina, vincendo il Superclasico contro il River Plate ai calci di rigore. La partita era terminata 1-1 in virtù delle reti di Carlos Tévez per gli xeneizes e di Julian Alvarez per i millonarios. Dal dischetto decisivi gli errori di Angileri e Ponzio per il River mentre per il Boca sbaglia solo Cardona.

Questo il quadro complessivo dei quarti di finale e il programma delle semifinali:

Colon-Talleres 1-1 (6-4 dcr)

Estudiantes-Independiente 0-0 (1-4 dcr)

Vélez-Racing 0-0 (2-4 dcr)

Boca Juniors-River Plate 1-1 (5-3 dcr)

Semifinali

Colon-Independiente

Racing-Boca Juniors