Argentina, Martinez: "Impressionante quanto abbiamo creato. Abbiamo l'amaro in bocca"

vedi letture

Esordio con pareggio per l'Argentina nella Copa America 2021. Contro il Cile l'albiceleste non è andata oltre l'1-1 e nel dopopartita Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa, ha parlato in conferenza stampa: "Ci sono cose da migliorare, ma quello che abbiamo creato oggi è stato impressionante. Il gruppo è molto unito e ci fidiamo l'uno dell'altro. Abbiamo avuto diverse occasioni per vincere e non ci siamo riusciti. Il Cile ha fatto un ottimo pareggio, ci era rimasto l'amaro in bocca. Peccato per il rigore".