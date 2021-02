Arsenal, Arteta mastica amaro: "In Europa quando sei fuori casa devi essere più cinico"

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, parla in mixed-zone dopo il pari di Roma contro il Benfica: "Siamo stati dominanti e abbiamo creato delle grandi chances per andare in vantaggio. In Europa quando sei fuori casa devi essere più cinico. E' tutto aperto ma è un peccato, penso che saremmo potuti essere in una posizione decisamente migliore".