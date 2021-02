Arsenal, da Lacazette a Torreira: i Gunners pronti a rivoluzionare la rosa in estate

In estate in casa Arsenal potrebbe avvenire una vera e propria rivoluzione con tanti big pronti a lasciare il club, specialmente se non dovesse arrivare una qualificazione in Europa. La situazione economica in casa gunners non è delle migliori e dopo gli addii di Ozil, Mustafi e Papastathopoulos e le cessioni in prestito di Kolasinac, Maitland-Nile e Willock, che hanno dato respiro alle casse societarie, in estate potrebbero arrivare altre cessioni dolorose, ma necessarie.

Sono quattro, oltre i tre calciatori mandati in prestito di cui sopra, i big in uscita dal club londinese.

Il primo è Alexandre Lacazette il cui contratto scade nel 2022 e che ha uno stipendio non più in linea: o abbassa le pretese per il rinnovo o sarà addio in modo da monetizzare la sua cessione e non perderlo a zero fra un anno. Ci sono poi David Luiz, in scadenza di contratto, Matteo Guendouzi e Lucas Torreira, attualmente in prestito a Hertha e Atletico Madrid, da cui la società spera di incassare 50 milioni di sterline totali. Lo riferisce il Sun spiegando che anche Reiss Nelson ed Eddie Nketiah non sono certi di restare.