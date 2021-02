Arsenal, gara numero 100 per Leno: è il quinto tedesco nella storia dei Gunners

Con la gara di oggi contro il Benfica, Bernd Leno sale in tripla cifra con la maglia dell’Arsenal: partita numero 100 con i Gunners per il portiere. Che diventa il quinto tedesco nella storia di Londra Nord a raggiungere questo risultato: guida la classifica Ozil con 254 presenze, segue Mertesacker a 221 e completa il podio Lehmann a 200. Quarto Mustafi, 151 gettoni con l’Arsenal.

100 - @Bernd_Leno is set to make his 100th appearance for @Arsenal this evening becoming the fifth German player to reach this milestone for the club after Jens Lehmann (200), Per Mertesacker (221) Mesut Özil (254) & Shkodran Mustafi (151). Landmark. #UEL pic.twitter.com/gnNcxAODQB

— OptaJoe (@OptaJoe) February 25, 2021