Arsenal ko col Villarreal, Arteta: "Se proprio devo perdere, un 2-1 è un buon risultato"

vedi letture

Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato a BT Sport dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Villarreal nella semifinale di andata di Europa League: "Non volevamo perdere, ma dopo il modo in cui si è sviluppata la gara mi tengo il risultato. Se devi perdere, questo probabilmente è il miglior risultato. Nel primo tempo non siamo stati noi stessi, poca precisione e scarso controllo. Non ho visto voglia di attaccare l'area, poi nella ripresa tutto è cambiato. Alla fine potevamo pareggiare con Aubameyang, ma ho fiducia nel fatto di poter vincere al ritorno".