Arsenal-Newcastle 3-0, risalgono i Gunners e Auba fa 300. Gol e highlights

Continua a risalire l'Arsenal che affonda il Newcastle nel monday night vincendo per 3-0. I Gunners vincono la quarta partita delle ultime cinque in Premier League trascinati da Pierre-Emerick Aubameyang, autore di una doppietta che lo porta a 300 reti complessive tra i professionisti. In mezzo alle due reti del gabonese c'è spazio anche per la gioia personale di Bukayo Saka. Arsenal ora decimo in classifica, Newcastle in crisi. I Magpies hanno ottenuto appena 2 punti nelle ultime 7 partite. Di seguito i gol e gli highlights della partita dell'Emirates Stadium.