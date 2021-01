Arsenal-Newcastle, il tecnico dei Magpies Bruce sul Covid: "Moralmente sbagliato giocare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arsenal, valida per il terzo turno di FA Cup, il tecnico del Newcastle, Steve Bruce, ha dichiarato in merito al prosieguo regolare delle competizioni sportive professionistiche: "La velocità con cui (il virus) ha raggiunto il nostro club in una settimana è qualcosa che deve far pensare tutti i club. È difficile da contenere e fa ammalare le persone. Finanziariamente è giusto continuare ma moralmente, per me, è probabilmente sbagliato".