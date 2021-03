Arsenal-Olympiacos 0-1, le pagelle: El Arabi decisivo, Aubameyang e Pepe sbagliano troppo

vedi letture

Arsenal-Olympiacos 0-1

Marcatori: 51’ El Arabi.

ARSENAL

Leno 6,5 - Viene chiamato in causa nel primo tempo da un buco della sua retroguardia che libera al tiro El Arabi. Il portiere tedesco però risponde alla grande allargando la gamba e respingendo con il piede con un grandissimo riflesso. Nulla può sul gol di El Arabi.

Bellerin 6 - Gara attenta nella fase difensiva, quando spinge si incaponisce in qualche azione personale che avrebbe potuto gestire in maniera diversa (Dall’82’ Chambers sv).

David Luiz 6,5 - Lo si trova sempre quando si deve chiudere sui giocatori dell’Olympiacos. Imposta l’azione dalle retrovie servendo palloni profondi per la velocità di Pepe e Aubameyang.

Gabriel 6 - Ha una sola amnesia quando si fa bucare da El Arabi nella prima frazione di gara ma viene salvato dall’ottimo intervento di Leno. Per il resto è sempre al posto giusto al momento giusto quando deve colpire di testa.

Tierney 6 - Macina chilometri sulla fascia sinistra sovrapponendosi spesso su Smith Rowe. In difesa è efficace quando deve proteggere l’area di rigore anche se talvolta lascia libero Androutsos di agire.

Ceballos 5,5 - Non una prestazione memorabile per lo spagnolo che mette dei palloni interessanti non sfruttati da Aubameyang ma commette anche diversi errori in fase di impostazioni (Dal 58’ Odegaard 5,5 - Prova a mettere la sua qualità in campo ma non incide. Fallisce una clamorosa occasione per il pareggio calciando malamente in curva da ottima posizione).

Elneny 5,5 - Tanti i palloni che vengono recuperati dal centrocampista dei Gunners che aiuta molto i difensori nella fase di non possesso e accompagna l’azione quando la sua squadra attacca. Nella ripresa però indietreggia troppo lasciando lo spazio di tiro a El Arabi (Dal 57’ Thomas 5 - Si presenta subito con un intervento scoordinato ai danni di Camara regalando di fatto una punizione dal limite. Rischia qualcosa quando ha la palla fra i piedi, non un ottimo ingresso il suo).

Xhaka 5,5 - Va a pressare gli avversari inducendoli all’errore nel primo tempo ma quando deve impostare il gioco pasticcia troppo anche lui specie nella seconda frazione di gara.

Smith Rowe 6 - Anche lui come Tierney corre moltissimo sulla fascia sinistra. Ha qualche amnesia specie quando deve fare l’ultimo passaggio alle punte ma ha il merito di scaldare i guantoni a José Sa sul finire di primo tempo con una conclusione dalla distanza (Dall’83’ Martinelli sv).

Aubameyang 5 - Tutto chiarito con mister Arteta che lo schiera in campo dopo averlo lasciato fuori nel derby contro il Tottenham. Insegue diversi palloni che non sempre sono perfetti. Si divora due gol, uno per tempo, davvero incredibili.

Pepe 5 - Troppo impreciso specie quando deve aggredire l’area di rigore. Si iscrive anche lui alla galleria degli errori sotto porta fallendo almeno tre occasioni clamorose.

OLYMPIACOS

José Sa 6,5 - Sempre molto attento sulle conclusioni che arrivano dalla distanza, riesce a neutralizzare i palloni. Salva con un guizzo da gatto sulla conclusione ravvicinata di Aubameyang nel finale.

Ba 4,5 - Vanifica una prestazione davvero buona con due ammonizioni rimediate nel giro di dieci secondi. La prima per un intervento che ci può stare, la seconda no quando butta via il pallone guadagnando la via anticipata negli spogliatoi.

Papastathopoulos 6,5 - Dalla sua parte Aubameyang non sfonda mai. Conosce i punti deboli del suo ex compagno di squadra e non gli permette mai di essere pericoloso.

Holebas 6 - Pepe prova sempre ad accelerare sfruttando la sua velocità ma l’ex difensore di Roma e Watford riesce a tenere il passo usando la sua esperienza. Qualche indecisione nel corso della gara ma che non porta conseguenze.

Androutsos 6 - Tierney lo lascia libero in qualche occasione ma i compagni non lo servono spesso. Si fa notare per alcune discese cercando sempre l’appoggio per le punte (Dal 62’ Bruma 5,5 - Prova a divincolarsi dalla marcatura dei difensori dell’Arsenal ma non incide più di tanto).

M’Vila 6 - Prova spesso ad accompagnare l’azione provando a raccogliere le sponde delle punte. Non sempre riesce ad arginare la qualità di Ceballos su cui sembra essere un po’ in difficoltà.

Camara 6,5 - La sua partita non inizia benissimo: dopo nemmeno un minuto serve Pepe nel tentativo di impostare l’azione. Prende sicurezza col passare dei minuti mettendo dinamismo e giganteggiando a centrocampo.

Reabciuk 6 - Parte molto contratto sulla sinistra commettendo alcune leggerezze. Cresce nel corso del match acquisendo più fiducia sfidando spesso Bellerin dalla sua parte (Dall’86’ Lala sv).

Masouras 5,5 - Si vede poco sulla corsia di destra. Non riesce trovare il giusto guizzo per eludere la marcatura attenta dei difensori della formazione di Mikel Arteta (Dal 63’ Randjelovic 6 - Disputa una mezz’ora dove non sbaglia nulla).

El-Arabi 7 - Sfrutta una delle poche amnesie della difesa dei Gunners liberandosi al tiro ma per sua sfortuna trova sulla sua strada Leno che gli nega la gioia del gol con una super parata. Nella ripresa trova il modo di superare il portiere tedesco chiudendo un contropiede da manuale.

Fortouinis 6 - I compagni lo cercano spesso e cerca in diverse occasioni di servire i compagni. Qualche errore di mira invece quando deve calciare in porta ma la prestazione è comunque buona (Dall’86’ Bouchalakis sv).