Arsenal, tutto su Junior Firpo. I Gunners disposti a mettere sul piatto Bellerin

L’Arsenal ha intenzione di fare tutto il possibile per portare a Londra il terzino classe ‘96 Junior Firpo del Barcellona, anche rinunciare a Hector Bellerin. Il difensore iberico classe ‘95, come riferisce Football London, potrebbe essere la chiave per convincere i blaugrana, club in cui è cresciuto prima di partire alla volta dell’Inghilterra dieci anni fa, a cedere il calciatore d’origine dominicana che finora ha trovato pochissimo spazio coi catalani. Su Firpo c'è da tempo l'interesse del Milan che a gennaio ha provato a portarlo in Italia.