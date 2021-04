Arteta: "La Superlega travolta subito da uno tsunami. La proprietà si è scusata, andiamo avanti"

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Everton. Tra gli argomenti trattati, ovviamente, l'adesione dei Gunners alla Superlega, poi ritirata dopo il grande trambusto scoppiato a livello nazionale ed internazionale: "L'ho scoperto solo un po' prima che la notizia fosse resa nota. Poi tutto è diventato completamente fuori controllo e il mondo del calcio ha reagito in modo compatto. Non ho avuto davvero il tempo di pensarci, riflettere o valutare: un grande tsunami lo ha travolto subito. È stata una settimana davvero impegnativa per tutto il mondo del calcio", ha aggiunto. "Dobbiamo andare avanti, si possono trarre molte lezioni da questa esperienza e dobbiamo riflettere su cosa sia giusto fare per migliorare questo sport".

Le scuse della proprietà: "Le intenzioni erano giuste e genuine, volevano difendere il club e metterlo nelle migliori condizioni per il presente e per il futuro. La gestione però è stata un errore. Quando ti accorgi che non hai fatto la cosa giusta, puoi scusarti. Penso che i giocatori, lo staff e tutti coloro che lavorano nel club lo abbiano accettato e possano andare avanti".

Alla domanda se ci fosse stata una comunicazione diretta dai Kroenke, Arteta ha risposto: "Si sono scusati per aver disturbato la squadra, hanno spiegato i motivi della loro scelta e perché non c'era stato modo di comunicarla prima".