Ufficiale Aston Villa, Kamara rinnova fino al 2030. Emery mantiene un elemento chiave

L’Aston Villa ha annunciato il rinnovo contrattuale di Boubacar Kamara, che continuerà a vestire la maglia dei Villans almeno fino al 2030. Il centrocampista francese, approdato a Birmingham nell’estate del 2022, ha firmato un nuovo accordo a lungo termine, confermando così il suo ruolo centrale nel progetto tecnico del club.

Arrivato dall’Olympique Marsiglia, la squadra della sua città natale con cui ha completato la trafila del settore giovanile fino all’esordio in prima squadra, Kamara si è rapidamente imposto come uno dei pilastri del centrocampo di Unai Emery. A soli 25 anni ha già collezionato quasi 100 presenze con la maglia dei Claret and Blue, diventando un elemento chiave nello scacchiere tattico.

La sua crescita in Premier League è stata accompagnata anche dal riconoscimento a livello internazionale: Kamara ha infatti debuttato con la Nazionale maggiore francese proprio nel 2022, poco prima del suo trasferimento in Inghilterra. Il rinnovo rappresenta un segnale forte da parte dell’Aston Villa, che continua a consolidare la propria ambizione europea. Il club, infatti, ha conquistato l’accesso alle competizioni continentali per la terza stagione consecutiva e potrà contare ancora sull’apporto di un centrocampista completo, capace di coniugare qualità, visione di gioco e solidità difensiva.