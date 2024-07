Ufficiale Athletic Bilbao, Imanol saluta e si trasferisce allo Sparta Praga: cessione definitiva

L'Athletic Bilbao annuncia una cessione. Il terzino sinistro Imanol Garcia de Albeniz saluta i biancorossi baschi e si trasferisce allo Sparta Praga. Questo il comunicato diramato dalla società:

"L'Athletic Club e lo Sparta Praga hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del terzino sinistro Imanol García de Albéniz, che si è allenato per l'ultima volta sabato scorso a Lezama prima di unirsi al campione della Repubblica Ceca. L'operazione prevede somme fisse e variabili a favore dell'Athletic, una percentuale sulla futura cessione e un'opzione di prova per recuperare il giocatore.

Imanol (24 anni) lascia l'Athletic Club da campione della Coppa, dopo aver partecipato a dieci partite nell'anno del suo debutto in prima squadra dopo i prestiti al CD Mirandés e all'SD Eibar. Il difensore è entrato nelle giovanili del Lezama fino a quando ha attraversato tutte le categorie giovanili e ha completato due stagioni al Bilbao Athletic, con 47 partite ed è andato in prestito alla LaLiga Hypermotion. L'Athletic Club augura a Gallarta tutta la fortuna per la sua futura carriera professionale, pur essendo profondamente grato per la dedizione e la dedizione dimostrate nel difendere gli interessi dell'entità durante tutti questi anni".