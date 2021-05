Athletic Bilbao, Marcelino: "Abbiamo fatto soffrire il Real ma è mancato l'ultimo passaggio"

In un finale di stagione senza più particolari obiettivi di classifica, l'Athletic Bilbao ha saputo mettere in difficoltà il Real Madrid, capitolando di fronte alle Merengues soltanto in seguito ad un gol rocambolesco su calcio piazzato. Il tecnico dei baschi Marcelino ha analizzato nel post partita la prestazione dei suoi:

"Devo lodare l'atteggiamento dei giocatori perché sono rimasti in partita e abbiamo fatto soffrire il Real Madrid - riporta Marca. Abbiamo affrontato bene la partita, siamo stati solidi. Forse ci è mancato l'ultimo passaggio per creare più pericoli in area. La squadra ha difeso bene, mantenendo le posizioni. Ci è mancata concretezza in avanti. Peccato, perché nel bilancio generale non meritavamo di perdere questa partita."

Un bilancio della stagione giocata al San Mamés.

"È difficile fare una valutazione, ma non può essere molto positiva perché abbiamo perso molti punti sul nostro campo e in molte partite eravamo stati in vantaggio. Senza pubblico, senza l'atmosfera, tutto diventa più difficile. Se avessimo avuto il nostro pubblico avremmo ottenuto più vittorie. Nella maggior parte delle partite, se non in tutte, ci sono stati momenti in cui siamo stati superiori all'avversario. Per restare nelle posizioni alte della classifica bisogna essere più efficienti".