Atletico Madrid, approvato aumento di capitale: 181 milioni di euro, ora assalto a De Paul

La Junta General dell'Atlético Madrid ha approvato all'unanimità in giornata un aumento di capitale del valore di 181,8 milioni di euro. Una cifra di fondamentale importanza per l'immediato futuro dei colchoneros perché, come riporta Marca, consentirà di rinforzare la rosa a disposizione di Diego Simeone nella prossima stagione: il primo obiettivo è Rodrigo De Paul, ma si attendono novità anche sul fronte rinnovi, con Marcos Llorente, Saul e Koke in attesa di una proposta.