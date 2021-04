Atletico Madrid, Koke: "Fatto di tutto per vincere, Var non dalla nostra parte"

Le parole di Koke dopo Siviglia-Atletico Madrid 1-0.

Il centrocampista dell’Atletico Madrid Koke ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta sul campo del Siviglia, riportate da Marca.com: "La squadra ha provato di tutto, è una sconfitta dura. Nel primo tempo abbiamo sofferto, mentre nella ripresa abbiamo creato occasioni. Quando siamo riusciti a sviluppare bene la manovra, abbiamo creato pericoli in avanti. Episodi? Sarà una lunga settimana, cui tutti possono riflettere. C’era un fallo di mano netto prima del gol e una mancata espulsione per il Siviglia. Sono cose che succedono, dobbiamo pensare a noi stessi. Altre volte il Var ci ha favorito, ma oggi non è stato dalla nostra parte. Suarez e Llorente squalificati per la prossima partita? Abbiamo una rosa numerosa e dobbiamo essere tutti sul pezzo”.