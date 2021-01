Atletico Madrid, Simeone: "Ottimo secondo tempo, ora concentrati sulla prossima"

vedi letture

L'Atletico Madrid sa solo vincere e, con i tre punti di questa sera contro il Valencia, si è portato a più sette sui cugini del Real Madrid senza contare che deve ancora recuperare una gara. A fine partite ha parlato Diego Simeone: "Con questa bella vittoria abbiamo un buon vantaggio in classifica, però non dobbiamo concentrarci sul lungo termine perchè rischiamo di farci del male- ha detto il Cholo nella pancia del Wanda Metropolitano-. Non abbiamo avuto un approccio molto buono alla gara, infatti siamo andati sotto, però siamo stati bravi a crederci sin da subito e a rimettere la partita sui giusti binari. Il secondo tempo è stato veramente di livello, abbiamo offerto una buona prestazione con tanta corsa e buon gioco. Dobbiamo ovviamente continuare su questa strada ma la nostra filosofia è quella di pensare partita per partita. Ci troviamo in un ottimo momento di forma, siamo migliorati tanto in allenamento e in partita. I ragazzi si sentono tutti parte integrante della nostra realtà, c'è anche quella sana competizione che fa bene e alza il livello in allenamento. Noi adesso dobbiamo solo rimanere concentrati sulla prossima sfida contro il Cadiz, dobbiamo migliorare tanto e cercheremo di fare del nostro meglio per arrivare pronti alla prossima sfida".