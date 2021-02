Atletico Madrid, Simeone: "Pareggio giusto, nulla da dire alla squadra"

Le parole di Simeone dopo Levante-Atletico Madrid 1-1.

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato così il pareggio sul campo del Levante. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da Marca.com: "Abbiamo trovato un avversario tosto, che sta facendo le cose bene. Sono migliorati difensivamente, ben raggruppati e con una buona uscita palla. Hanno segnato alla prima occasione, poi non abbiamo reagito creando occasioni e trovando il pareggio. Nella ripresa abbiamo approcciato bene, avendo occasioni chiare. Credo che il pareggio sia giusto, perché anche loro hanno fatto una bella gara. Non ho nulla da rimproverare alla squadra. Abbiamo giocato ad alta intensità, sviluppando su entrambe le fasce e provando il tiro diverse volte. Nervosismo per essere considerati favoriti? Non credo che questo fatto possa generare nervosismo".