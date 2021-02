Atletico Mineiro, Sampaoli espulso affronta a muso duro l'arbitro: "Ladri di m...."

Jorge Sampaoli non siederà in panchina nell'incontro che chiuderà la stagione dell'Atlético Mineiro a seguito dell'espulsione rimediata nel corso della partita contro lo Sport Recife. Ciò che fa notizia non è il cartellino rosso ma la reazione scomposta avuta dal tecnico argentino, entrato in campo ad affrontare a muso duro il direttore di gara dopo l'assegnazione di un calcio di rigore allo Sport Recife, dopo l'intervento del VAR. Sampaoli ha abbandonato il campo apostrofando duramente arbitro e guardalinee, gridando allo scandalo e chiudendo con un "Ladri di m....".