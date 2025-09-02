Ufficiale
Atletico, non solo Nico Gonzalez, per l'attacco arriva anche Ortiz dallo Slask Wroclaw
Due ultimi colpi per regalare a Diego Simeone una rosa quanto più completa in vista della stagione. L'ultimo giorno di mercato in casa Atletico Madrid ha portato in dote due attaccanti. Il primo si tratta dell'argentino Nico Gonzalez, arrivato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni durante la stagione.
Il secondo si tratta dello spagnolo Arnau Ortiz, centravanti classe 2001 che arriva Slask Wroclaw a titolo definitivo per circa mezzo milione di euro, bonus compresi. Il giocatore ha firmato fino al giugno del 2028. Con la maglia della squadra polacca, Ortiz ha messo a referto 41 presenze e messo a segno 3 reti.
