Ufficiale Yvon Mvogo rinnova con il Lorient: il portiere svizzero resterà fino al 2027

Il futuro di Yvon Mvogo continua a tingersi di arancione. Il portiere svizzero, 31 anni, ha infatti prolungato il proprio contratto con il Lorient per altre due stagioni, confermando così la sua volontà di restare al centro del progetto sportivo dei Merlus. Arrivato in Bretagna nell’estate del 2022, Mvogo si è imposto rapidamente come una pedina fondamentale all’interno dello spogliatoio e tra i pali, garantendo affidabilità, leadership e un bagaglio di esperienze maturate nei principali campionati europei.

Formatosi calcisticamente nello Young Boys di Berna, con cui ha debuttato tra i professionisti, Mvogo ha poi difeso i colori del Lipsia in Bundesliga e successivamente quelli del PSV Eindhoven in Eredivisie, accumulando presenze in Champions ed Europa League. Un percorso di alto livello che ha rafforzato la sua reputazione di portiere moderno, reattivo e dotato di un ottimo gioco con i piedi.

A Lorient, Mvogo ha portato solidità e personalità, diventando un punto di riferimento per i compagni di squadra più giovani. Il rinnovo rappresenta dunque non solo una scelta di continuità, ma anche un segnale chiaro delle ambizioni del club bretone, deciso a costruire un futuro solido attorno ai suoi uomini chiave.

Il portiere elvetico, che ha anche vestito la maglia della nazionale svizzera, tornerà ad allenarsi all’Espace FCL a partire da martedì, pronto a guidare ancora una volta il Lorient con il suo carisma e la sua esperienza internazionale.