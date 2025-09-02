Ufficiale Jonah Kusi-Asare rinnova col Bayern e va in prestito al Fulham: "Entusiasta della scelta"

Saltato l'acquisto di George dal Chelsea (QUI la news), il Fulhamsi consola con un altro giovane, ossia Jonah Kusi-Asare. Attaccante svedese classe 2007 dopo aver rinnovato con il Bayern Monaco è andato in prestito con opzione di riscatto a favore del club londinese. Questa la nota ufficiale: "Il Club è lieto di annunciare l'ingaggio di Jonah Kusi-Asare. L'attaccante diciottenne arriva in prestito per una stagione dal Bayern Monaco, con il club che ha l'opzione di rendere il trasferimento permanente".

Dopo la firma, Kusi-Asare ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di unirmi al Fulham. È un club fantastico con grandi tifosi e non vedo l'ora di iniziare, lavorare con i miei compagni di squadra e dare tutto per il Club".

Il proprietario Tony Khan ha aggiunto: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Jonah Kusi-Asare al Fulham. È un giovane attaccante di talento, siamo entusiasti che si unisca alla nostra squadra in prestito per una stagione dal Bayern Monaco e siamo molto contenti che questo accordo includa un'opzione del Club per portare Jonah a titolo definitivo!".