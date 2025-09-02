Ufficiale Colpo in attacco per il Mirandes: arriva Etienne Eto’o in prestito dal Rayo Vallecano

Il Mirandés ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Etienne Eto’o, attaccante camerunese classe 2002 proveniente dal Rayo Vallecano. L’accordo tra i due club è stato raggiunto nelle scorse ore e l’attaccante si unirà subito ai nuovi compagni, agli ordini del tecnico Fran Justo, già a partire da oggi.

Nato a Palma di Maiorca e figlio della leggenda Samuel, Eto’o è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Maiorca, per poi vestire le maglie dell’Atlético Baleares e del Real Oviedo. Lo scorso anno, con il Rayo Vallecano B, ha vissuto una stagione da protagonista assoluto: ben 30 reti in campionato, che gli sono valse il debutto con la prima squadra madrilena. In quella occasione, ha anche trovato la via del gol in Copa del Rey contro il Villamuriel, confermando il suo istinto da bomber.

Eto’o è una punta centrale dal fisico longilineo e dal notevole potenziale nel gioco aereo. Ma non si tratta solo di potenza: possiede anche qualità tecniche che gli permettono di essere incisivo nei pressi dell’area di rigore. Il suo marchio di fabbrica resta l'istinto realizzativo, tipico del centravanti classico, capace di trasformare in oro ogni pallone giocabile. A livello internazionale, il giovane attaccante ha già difeso i colori del Camerun Under 20, prendendo parte alla Coppa d’Africa di categoria. Con il Mirandés avrà ora la possibilità di misurarsi in un campionato competitivo e di continuare il suo percorso di crescita in una piazza che crede molto nelle sue qualità.