Ufficiale Il Middlesbrough paga 7,5 milioni un ex Spezia e Reggina: arriva David Strelec

Il Middlesbrough ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante slovacco David Strelec, proveniente dallo Slovan Bratislava. Il 24enne ha firmato un contratto quinquennale con il club inglese ed è costato 7,5 milioni di euro.

Strelec è uno dei bomber più prolifici del calcio slovacco. Cresciuto e affermatosi con la maglia dello Slovan Bratislava, ha vissuto due esperienze di grande successo nella capitale, intervallate dalle avventure in Italia con Spezia e Reggina. Nel suo primo periodo con il club ha collezionato 70 presenze, mettendo a segno 18 reti. Tornato successivamente allo Slovan, ha ulteriormente alzato l’asticella: 44 gol in 96 partite, contribuendo in maniera decisiva alla conquista di ben cinque titoli nazionali e alla qualificazione alla UEFA Champions League.

Il nuovo attaccante del Boro vanta inoltre un curriculum importante anche con la nazionale slovacca, con cui ha vestito la maglia in tutte le selezioni giovanili fino a quella maggiore. Attualmente impegnato con la nazionale, Strelec ha già collezionato 30 presenze e 7 gol con la Slovacchia.

Nelle prime dichiarazioni rilasciate da nuovo giocatore del Middlesbrough, Strelec ha espresso tutta la sua soddisfazione per la scelta: "È una grande gioia per me essere qui. Negli ultimi nove mesi si è parlato molto del mio futuro e io desideravo venire al Boro. Sono davvero felice di poter finalmente giocare per questo club. Ho sentito dire che i tifosi sono straordinari e non vedo l’ora di scendere in campo davanti a loro".