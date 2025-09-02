Ufficiale Tanti infortuni e poche presenze, Romeu rescinde col Barça ed è pronto a tornare al Girona

Oriol Romeu il Barcelona hanno raggiunto un accordo per rescindere il contratto, che sarebbe durato fino al termine di questa stagione. Il centrocampista se ne va a parametro zero ed è libero di scegliere la sua destinazione, che secondo quanto riferito da AS dovrebbe essere il Girona, club da cui è arrivato due stagioni fa.

Gli infortuni sono stati il ​​problema principale per il centrocampista di Ulldecona, cresciuto nelle giovanili del Barcellona e approdato prima in Premier League, dove ha militato nel Chelsea e nel Southampton, poi tra Spagna e Germania al Valencia e nello Stoccarda, e infine nel Girona, prima appunto di tornare in Catalunia.

Il giocatore non rientrava più da tempo nei piani di Hansi Flick, che già l'anno scorso aveva avallato la scelta del prestito e quest'anno e non lo aveva nemmeno portato nel tour asiatico della pre season. Inoltre, la partenza di Romeu ha consentito il tesseramento di Gerard Martin terzino della squadra giovanile che, avendo compiuto 23 anni in questa stagione, non era più idoneo per la squadra b.