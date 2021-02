Atletico, Savic fa autocritica: "Stiamo subendo troppi gol. Difesa a 3? La usavamo a Firenze"

Stefan Savic, difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea, che si giocherà sul campo neutro di Bucarest: "Non dobbiamo farci condizionare e sprecare energie per queste cose, non c'entrano nulla con la partita. Dobbiamo scendere in campo e giocare nel miglior modo possibile".

La difesa a tre: "Ho già giocato così quando ero alla Fiorentina. La squadra può giocare in modi diversi e dipende dall'avversario. Dobbiamo migliorare la fase difensiva perché in queste ultime partite stiamo subendo troppi gol".

L'ambizione di voler vincere la Champions: "Affrontiamo con entusiasmo ogni partita. La squadra è molto emozionata, pensiamo solo a domani".

Tuchel e il nuovo Chelsea: "I risultati sono migliorati e si vede che è una grande squadra"..