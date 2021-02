Atletico, Simeone dopo il pari col Celta: "Ho visto cose positive. Bene Kondogbia e Torreira"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-2 contro il Celta, il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, ha fatto il punto della situazione: "In tutta franchezza, ho visto tante cose positive nella partita di oggi. Gente che non aveva avuto modo di giocare ha fatto un'ottima gara. Il secondo tempo di Lodi, Kondogbia, Torreira... sono stati molto bravi. Poi la conferma di Correa e del lavoro che è in grado di fare. Queste cose sono molto importanti in chiave futura. Credo che il pareggio sia stato giusto, forse non meritavamo il gol alla fine del primo tempo e lo stesso vale per loro alla fine del secondo. Noi continueremo a fare il nostro cammino partita dopo partita. Di questa gara mi tengo le tante cose positive, come quelle negative".