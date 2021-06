Attacco frontale di Matthaus a Guardiola: "Ha derubato il City della Champions con le sue scelte"

vedi letture

È un attacco diretto e senza mezzi termini quello che Lothar Matthaus ha rivolto dai microfono di SkySport Deutschland nei confronti di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City ed ex del Bayern Monaco, dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Chelsea: "Sono state le scelte tattiche di Guardiola ad aver derubato i tifosi del City e lo stesso club della vittoria della Champions - ha spiegato l'ex centrocampista dell'Inter -. Guardiola ha indebolito la propria squadra scegliendo il 3-5-2 anziché il 4-3-3 per la gara contro il Chelsea. Voleva fare qualcosa di speciale, volendo dimostrare ancora una volta di poter sorprendere tutto e tutti. E invece è andata in campo una squadra che non era la più forte possibile ed è paradossale che lo abbia fatto in una finale".

Arrivano invece grandi elogi per l'altro tecnico, Thomas Tuchel del Chelsea: "Sono contento che sia il terzo allenatore tedesco a vincere la Champions negli ultimi tre anni. Quello che ha fatto con il Chelsea sia qualcosa di superiore rispetto a quanto fatto da Liverpool e Bayern in precedenza".