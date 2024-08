Ufficiale Augsburg, Cardona va a giocare in Liga: definita la cessione in prestito all'Espanyol

vedi letture

Movimento in uscita per l'Augsburg. Nella giornata di oggi, il club tedesco ha ufficializzato la cessione all'Espanyol di Irvin Cardona. L'attaccante si trasferisce in Spagna con la formula dal prestito.

Il club tedesco ha annunciato così tale operazione, sui propri canali social: "Irvin Cardona si trasferisce in prestito alla Liga spagnola! Buona fortuna e tanto tempo per giocare all'Espanyol Barcelona!".