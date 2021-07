Augsburg, Weinzierl chiama Dorsch: “Qui si sono affermati Hojbjerg, Milik e Max”

Il tecnico dell’Augsburg Markus Weinzierl ha intenzione di portare il centrocampista Niklas Dorsch, attualmente in forza al Gent e seguito da diversi club in Europa compresa la Fiorentina in Italia. “Non è un segreto che apprezzi molto il giocatore e non sono certamente l’unico. Ha guidato una formazione giovane all’Europeo U21 dimostrando ottime qualità tecniche e tattiche. Inoltre ha un’ottima mentalità e ci farebbe comodo. - continua il tecnico – Io credo che un giocatore così giovane debba giocare con continuità e con noi avrebbe questa possibilità. Inoltre in questo club si sono affermati tanti giocatori come Pierre-Emile Höjbjerg, Arkadiusz Milik o Philipp Max".