Ufficiale Augusta, arriva un nuovo rinforzo. Anton Kade lascia il Basilea e firma fino al 2029

Dopo un avvio di stagione positivo in Bundesliga, l'Augusta rafforza ulteriormente la propria rosa con l’ingaggio del centrocampista offensivo Anton Kade dal Basilea. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 e le due società hanno deciso di non rendere noto l’importo del trasferimento.

Nato a Berlino, Kade ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Hertha, con cui è arrivato secondo nel campionato Under-19 tedesco. In prima squadra ha collezionato quattro presenze in Bundesliga prima di trasferirsi al Basilea nel luglio 2022. Con gli svizzeri Kade ha totalizzato complessivamente 107 presenze ufficiali, realizzando 13 gol e servendo 10 assist. Il giovane centrocampista ha inoltre vestito le maglie delle nazionali giovanili tedesche, mettendo insieme recentemente sei presenze con l'Under-20.

Il direttore sportivo dell’Augusta, Benni Weber, ha commentato: "Con Anton Kade abbiamo aggiunto un giocatore che si integra perfettamente nella nostra squadra. Può ricoprire diversi ruoli offensivi e, nonostante i suoi 21 anni, ha già esperienza in oltre 100 gare ufficiali con il Basilea. Le sue qualità arricchiscono il nostro organico". Lo stesso Kade si è detto entusiasta della nuova avventura: "Sono molto felice di tornare in Germania. La mia esperienza a Basilea è stata fondamentale, ma vedo l’Augusta come il passo perfetto per la mia crescita personale. I colloqui con allenatore e dirigenza mi hanno convinto completamente. Il mio obiettivo è ambientarmi rapidamente e vivere una stagione di successo con la squadra". Il giovane indosserà la maglia numero 30.