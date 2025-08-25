Ufficiale L'Everton si regala Dibling: il 19enne esterno pagato oltre 40 milioni al Southampton

L’Everton continua a rinforzarsi e ufficializza l’arrivo di Tyler Dibling, esterno offensivo prelevato dal Southampton con un contratto quadriennale fino al 2029. Il 19enne talento inglese è costato oltre 40 milioni e diventa così l’ottavo acquisto estivo per David Moyes, dopo un mercato particolarmente attivo che ha già portato a Goodison Park profili come Charly Alcaraz, Dewsbury-Hall e Jack Grealish.

Dibling, già nel giro della nazionale Under-21, è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Cresciuto nel vivaio dei Saints, ha esordito in prima squadra ad appena 17 anni e nella scorsa stagione ha collezionato 33 presenze in Premier League, spesso schierato come ala destra a piede invertito.

La scelta di trasferirsi all’Everton rappresenta per lui un passaggio importante: "Sono entusiasta di firmare. Ho percepito subito la grandezza del club e la passione dei tifosi. È la combinazione perfetta: il nuovo stadio, l’atmosfera e il senso di famiglia che si respira qui. Non vedevo l’ora di iniziare". Per Moyes si tratta di un innesto che unisce prospettiva e immediatezza: Dibling porta velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica, qualità che ben si sposano con l’identità offensiva che l’allenatore scozzese sta costruendo. L’Everton, spinto dal progetto del nuovo impianto e da una tifoseria tra le più calde d’Inghilterra, punta a tornare stabilmente nella parte alta della classifica, affidandosi anche alla freschezza di un talento pronto a crescere sotto la nuova maglia.