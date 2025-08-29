Ufficiale AZ Alkmaar, arriva un talento brasiliano dal Maccabi: Weslley Patati sbarca in Olanda

L’AZ Alkmaar rinforza il proprio reparto offensivo con l’ingaggio di Weslley Pinto Batista, noto come Weslley Patati. Il 21enne attaccante esterno brasiliano arriva dal Maccabi Tel Aviv e ha firmato un contratto fino a giugno 2030.

Patati proviene dal settore giovanile del Santos, club noto a livello mondiale per aver lanciato campioni come Pelé, Neymar Jr., Robinho e Rodrygo. Lo scorso anno, il giovane brasiliano ha realizzato 13 gol e fornito 10 assist, dimostrando grande pericolosità in attacco. Con Patati, l’AZ torna ad avere in rosa un giocatore di origine brasiliana dopo anni: tra i precedenti, spicca Ari (Ariclenes da Silva Ferreira), protagonista del titolo nazionale conquistato nel 2009.

Il giocatore ha dichiarato: "Sono molto felice del trasferimento e non vedo l’ora di unirmi al gruppo, giocare e dare il massimo. Posso segnare e servire assist, e sono motivato a farlo qui. Mio fratello è con me, e avere un familiare accanto in un paese straniero è sempre speciale". Patati ha anche raccontato l’origine del suo soprannome: "Significa ‘pagliaccio’ in portoghese, me lo hanno dato a otto anni quando giocavo con scarpe troppo grandi prese in prestito da un amico".

Il direttore sportivo Max Huiberts si è detto entusiasta: "Volevamo un sostituto per Ernest Poku e Weslley ci ha subito impressionato. È tecnico, rapido, creativo e molto pericoloso in attacco, caratteristiche perfette per il nostro progetto". Patati indosserà la maglia numero 7 e sarà già disponibile per il prossimo weekend.