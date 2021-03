Barcellona, de Jong: "Andiamo a Parigi per vincere. Neymar out? Meglio per noi"

vedi letture

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il PSG: "Andiamo a Parigi per vincere, è difficile ma il nostro obiettivo è passare il turno. Siamo un gruppo unito, abbiamo ottenuto buoni risultati ultimamente come contro il Siviglia. All'andata abbiamo giocato male, è vero, ma adesso vogliamo andare a Parigi per giocarcela".

Non ci sarà Neymar?

"Meglio così, è uno dei giocatori più forti del PSG. La sua assenza è un vantaggio per noi".

Laporta?

"È importante la presenza del presidente al centro sportivo. Non lo conoscevo di persona, avrò modo di conoscerlo bene in futuro. Ci ha fatto i migliori auguri per la gara di domani e ci ha detto di andare a Parigi per giocarcela ed è quello che faremo".