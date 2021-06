Barcellona, Dembelé non ha fretta di rinnovare: "C'è ancora tempo, ora penso a Euro2020"

In scadenza con il Barcellona a giugno 2022, quindi a sei mesi dalla possibilità di liberarsi a parametro zero se volesse, Ousmane Dembelé non ha fretta di decifrare il suo futuro. E lo spiega in un'intervista a L'Equipe, direttamente dal ritiro della nazionale francese: "Incontrerò la dirigenza del Barcellona dopo l'Europeo. C'è ancora tempo, non ho fretta, né io né loro. Vedremo cosa succederà dopo l'Europeo, sono concentrato solo su questo, poi andrò in vacanza visto che è stata una stagione lunga".