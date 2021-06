Barcellona, Dembele out per 4 mesi. L'infortunio cancella l'offerta da 50 milioni dello United

Rischia di costare molto più del previsto l'infortunio rimediato da Ousmane Dembele con la Nazionale francese che terrà il giocatore fuori dai campi per i prossimi quattro mesi. Come riportato da TV3 in Spagna il Manchester Uniter stava preparando un'offerta da 50 milioni di euro da presentare al Barcellona per l'attaccante. Offerta che dopo il responso medico di ieri non verrà mai presentata alla società catalana.