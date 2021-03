Barcellona, Dembele sotto accusa nel day after: "Poteva essere eroe, gli è mancato tutto"

vedi letture

In Spagna sta facendo molto discutere la prestazione di Ousmane Dembélé nella partita di ieri tra Paris Saint-Germain e Barcellona. L'esterno offensivo francese è stato indubbiamente il più pericoloso tra i catalani (insieme al solito Messi), ma si è divorato una serie incredibile di reti. Molti quotidiani non lo hanno perdonato: per Marca, l'ex Borussia Dortmund "avrebbe potuto fare il passo che lo avrebbe trasformato in una leggenda del club, ma non ci è riuscito", mentre Sport sottolinea ironicamente che "è stato quasi l'eroe della serata, ma gli è mancato tutto". Di tutt'altro avviso, invece, Mundo Deportivo, che intravede solo cose positive: "Ha messo in pericolo il PSG solo con il controllo della palla, iperattivo".