Barcellona, Griezmann in uscita: l'Atletico Madrid sogna il gran ritorno del francese

Antoine Griezmann potrebbe tornare all'Atletico Madrid. Una suggestione interessante visto che l'attaccante francese è in uscita dal Barcellona: il club blaugrana, infatti, deve sistemare i conti per poter trovare un accordo per il rinnovo di Lionel Messi. Le Petite Diable, come riportato da Marca, non chiude a un'eventuale uscita, ma al momento non sono ancora arrivate offerte economiche. I colchoneros hanno proposto uno scambio con Saul, ma il club azulgrana per il momento non ha accettato l'offerta dei madrileni.