Barcellona, il futuro di Dembele è sempre più incerto. Si può valutare la cessione a giugno

Futuro incerto per Ousmane Dembélé al Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport l'attaccante non ha dato risposta circa la proposta di prolungamento di contratto, in scadenza nel 2022. Anche la sua posizione all'interno della squadra è cambiata: il passaggio del Barça al 3-5-2 mal si adatta a un esterno d'attacco come il francese, che nell'ultimo mese non ha più giocato titolare. Il tecnico Koeman gli ha concesso appena 43' spalmati in 3 partite dal suo ritorno in campo il 25 aprile. Possibile a questo punto che il giocatore sia messo sul mercato, per evitare al club catalano di perderlo a parametro zero.