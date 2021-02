Barcellona in ansia per Sergi Roberto: nuovo problema muscolare, si teme stop di 1 mese

Brutte notizie per Ronald Koeman, che potrebbe perdere Sergi Roberto per diverse settimane. Il terzino ha giocato contro il Granada la sua prima partita da titolare dopo essere stato fuori per più di due mesi, ma ha dovuto chiedere il cambio a causa di un problema alla coscia destra. Le prime sensazioni sono molto negative: il problema sembra essere piuttosto serio e potrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno un mese. Improbabile dunque la sua presenza contro il PSG.