Barcellona, Koeman: "Avevamo praticamente vinto la partita, persa grande chance"

Intervenuto nel post-partita di Barcellona-Cadice, il tecnico blaugrana Ronald Koeman ha così commentato l'1-1 casalingo dei suoi:

Sul risultato:



"Una delusione, avevamo bisogno di vincere. Avevamo praticamente vinto la partita, avendo tante opportunità per chiuderla. Il problema non è che l'avversario stia difendendo, perché può sempre segnarti contro e pareggiare. Dovevamo segnare il raddoppio molto prima - ammette l'ex ct olandese, come riportato dalla diretta di Marca -, potevamo anche fare il 2-1".

Sulla Liga, ancora incerta:

"Abbiamo perso una grande chance per accorciare il divario, bisogna star bene per vincere le partite. Non credo che la lotta per il campionato si sia complicata più di prima, si è visto come nessuna squadra riuscirà a vincere tutte le partite, ci sono ancora chance. Abbiamo un'altra partita tra pochi giorni, ogni tre giorni c'è una situazione difficile ma dobbiamo continuare perché ogni gara è difficile".