Barcellona, Koeman e il futuro: "Xavi? Non mi preoccupa. Ho ancora un anno di contratto"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno della semifinale di Copa del Rey contro il Siviglia. Sul suo futuro l'olandese ha dichiarato: "Non ho parlato con nessuno. Bisogna aspettare il nuovo presidente e conoscere il suo progetto. Se non vedessi un futuro qui vuol dire che ci sono dei problemi, perché ho ancora un altr'anno di contratto. Xavi? Non mi preoccupa. Ho un contratto".