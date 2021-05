Barcellona, Koeman: "Il gol del pareggio prima dell'intervallo ci ha penalizzati"

vedi letture

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa al termine della clamorosa sconfitta interna contro il Celta Vigo: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene ma non siamo riusciti a concretizzare le diverse occasioni che siamo stati in grado di creare, poi aver subito il pareggio prima dell'intervallo ci ha penalizzati soprattutto sotto l'aspetto mentale. Nella ripresa non siamo stati molto bravi, anche se abbiamo avuto una grande opportunità per andare sul 2-1 dopo l'espulsione di Lenglet: alla fine abbiamo perso, purtroppo non siamo molto fortunati in questo periodo".

Nelle ultime cinque partite, i blaugrana hanno conquistato appena cinque punti sui quindici disponibili: "Abbiamo perso delle partite che avremmo dovuto vincere, anche contro il Granada potevamo portarla a casa e invece ne siamo usciti sconfitti. Purtroppo dobbiamo accettare questa situazione, è un peccato aver perso delle sfide in cui si erano creati anche i presupposti per conquistare tre punti".