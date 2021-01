Barcellona, Koeman presenzia ad un summit di mercato con i candidati alla presidenza

Pomeriggio da ospite presso la sede del Barcellona per Ronald Koeman. Il tecnico dei catalani, si legge su Marca è stato chiamato a presenziare ad un incontro fra il presidente del CdA del club blaugrana Carles Tusquets e i tre candidati alle presidenziali del prossimo 7 marzo: Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa.

Al centro dell’attenzione le future operazioni di mercato messe in cantiere dal Barça. Sul piatto, però, non solo quella di Eric Garcia, ma anche quelle per questa sessione di trattativa sulle quali però non c’è stato accordo fra i candidati.